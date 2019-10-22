أردوغان: واشنطن لم تف بالتزاماتها تجاه أنقرة في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الولايات المتحدة لم تف بالكامل بالتزاماتها تجاه تركيا بموجب الاتفاقيات السورية؛ وأنقرة ليست مستعدة لتقديم تنازلات.

ونقلت قناة "ان تي في" عن أردوغان" لم تف الولايات المتحدة بوعودها بالكامل. سنتخذ الخطوات اللازمة، اذا توصلنا الى حل وسط فسوف نفتح الطريق أمام منظمة إرهابية".

وقالت الولايات المتحدة وتركيا في 17 أكتوبر/ تشرين الأول إنهما اتفقتا على تعليق العملية العسكرية التركية لمدة 120 ساعة وسحب القوات الكردية من المنطقة العازلة التي يبلغ طولها 30 كم على الحدود التركية السورية ، والتي تنوي أنقرة السيطرة عليها بشكل مستقل.

وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول، عملية عسكرية تحت "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت عينه، سحب قواتها من سوريا، على الرغم من اعتبار الأكراد السوريين أحد الحلفاء الرئيسيين بالمنطقة في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.