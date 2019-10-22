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00:07 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    زعيم كوريا الشمالية يركب حصانا أبيضا ويصعد جبل بايكتو المغطى بالثلوج والذي يعتبر من الأماكن المقدسة في شبه الجزيرة الكورية، 16 أكتوبر 2019

    من أجل مستقبل مشرق... أمريكا توجه دعوة إلى كوريا الشمالية

    © AFP 2019 / Str / KCNA via KNS
    العالم
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    أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة دعت كوريا الشمالية للعودة إلى طاولة المفاوضات.

    لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في هانوي، فيتنام 27 فبراير/ شباط 2019
    © REUTERS / Leah Millis
    كوريا الشمالية تعلن فشل المفاوضات النووية مع أمريكا
    الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى مؤتمر نزع السلاح في جنيف، روبرت وود، في حديث أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة  إن "الرئيس دونالد ترامب، قد أظهر مستقبلاً مشرقًا لكوريا الشمالية إذا اتخذت قرارا استراتيجيا بشأن نزع السلاح النووي. لذلك نحث كوريا الشمالية على العودة إلى طاولة المفاوضات".

    وفي محاولة لإنهاء الجمود المستمر منذ شهور، عقد في وقت سابق وفد كوريا الشمالية، برئاسة السفير المهام الخاصة بوزير الخارجية الكورية الشمالية، كيم ميونغ غيل، والوفد الأمريكي، برئاسة الممثل الخاص لكوريا الديمقراطية، ستيفن بيغين محادثات عمل رسمية في ستوكهولم، وهي المرة الأولى منذ قمة شباط/فبراير في هانوي. ومع ذلك، وقد غادر الدبلوماسيون الكوريون الشماليون مكان اجتماع العمل دون انتظار انتهاء المفاوضات.

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, ترامب, كيم جونغ أون, كوريا الشمالية
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