من أجل مستقبل مشرق... أمريكا توجه دعوة إلى كوريا الشمالية

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى مؤتمر نزع السلاح في جنيف، روبرت وود، في حديث أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة إن "الرئيس دونالد ترامب، قد أظهر مستقبلاً مشرقًا لكوريا الشمالية إذا اتخذت قرارا استراتيجيا بشأن نزع السلاح النووي. لذلك نحث كوريا الشمالية على العودة إلى طاولة المفاوضات ".

وفي محاولة لإنهاء الجمود المستمر منذ شهور، عقد في وقت سابق وفد كوريا الشمالية، برئاسة السفير المهام الخاصة بوزير الخارجية الكورية الشمالية، كيم ميونغ غيل، والوفد الأمريكي، برئاسة الممثل الخاص لكوريا الديمقراطية، ستيفن بيغين محادثات عمل رسمية في ستوكهولم، وهي المرة الأولى منذ قمة شباط/فبراير في هانوي. ومع ذلك، وقد غادر الدبلوماسيون الكوريون الشماليون مكان اجتماع العمل دون انتظار انتهاء المفاوضات.