زلزال قوي يضرب إندونيسيا

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بلغت قوته 5.4 درجة وقع، اليوم الثلاثاء، في مقاطعة بابوا بإندونيسيا .

موسكو – سبوتنيك. ووفقا للهيئة، وقعت الهزة في تمام الساعة 19.15 بالتوقيت العالمي (22.15 بتوقيت موسكو)، على عمق 12.1 كيلومتر.

#Gempa Mag:3.0, 23-Okt-19 02:50:03 WIB, Lok:3.58 LS, 128.26 BT (Pusat gempa berada di darat 16 km timurlaut Ambon), Kedlmn:10 Km Dirasakan (MMI) III Ambon #BMKG pic.twitter.com/0UPIRPvqfB — BMKG (@infoBMKG) October 22, 2019

ولم ترد معلومات عن تدمير أو خسائر بشرية.

وكان آخر زلزال ضرب إندونيسيا، الخميس 26 سبتمبر / أيلول، وبغت قوته 6.8 درجة حيث ضرب جزيرة سيرام التابعة لإقليم مالوكو في شرق البلاد.

في سبتمبر/أيلول 2018، دمر زلزال بلغت قوته 7.5 درجة وأمواج تسونامي قوية بالو، في جزيرة سولاويزي غرب مالوكو، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص.

وفي عام 2004، تسبب زلزال قبالة جزيرة سومطرة في حدوث تسونامي عبر المحيط الهندي أسفر عن مقتل 226 ألف شخص في 14 بلدا، أكثر من 120 ألف منهم في إندونيسيا.

#ÚLTIMAHORA | Dos #sismos se registraron en #Indonesia.



El primero de magnitud 5,4 se localizó a 239 kilómetros ENE de #Enarotali.



El segundo de magnitud 5,1 se registró a 248 kilómetros W de #Abepura. #earthquake #Terremoto #Temblor pic.twitter.com/slD1Hc9tq1 — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) October 22, 2019

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو سلسلة من البراكين المحاذية للمحيط، على امتداد خط التصدعات الزلزالية وحدود الصفائح التكتونية.