الولايات المتحدة تؤكد التخلي عن خطط الإطاحة بالأسد

وأكد جيفري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن واشنطن "لا تتفاوض مع الأسد"، لكنه "جزء من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة"، بدعم من الجانب الأمريكي.

وأشار جيفري إلى أن "فكرة" البيت الأبيض "لا تتضمن الإطاحة بالأسد". وشدد جيفري، بصفته شخصًا "شارك في مغامرات تغيير نظام واحد أو اثنين خلال مسيرته"، على أن "هذه الحالة مسألة مختلفة تمامًا".

في الوقت نفسه، قال السناتور الأمريكي راند بول في جلسة استماع حول سوريا، إن المفاوضات مع الأسد ضرورية لإنهاء الحرب. ودعا إلى عدم اعتبار العالم "أبيض وأسود".

قال بول: "هناك أشياء لا نحبها في الأنظمة الاستبدادية ... لكننا نتعامل معها كل يوم". وأعرب السيناتور عن ثقته في أن "الأسد سيبقى"، لذلك من الضروري "أن نكون منفتحين للإمكانيات المختلفة فيما يتعلق بالأسد والمفاوضات".