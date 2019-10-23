تحصن رجل في متحف جنوبي فرنسا والشرطة الفرنسية تتحدث عن تهديدات باللغة العربية

قالت شرطة بلدية سانت رافاييل إنها تقوم بعملية بعد تحصن رجل بالمتحف الأثري للمدينة.

وأوضحت دائرة الشرطة الوطنية في إقليم "فار" الفرنسي على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن هناك تدخلا جاريا دون تقديم المزيد من التفاصيل.

23/10/2019, 10h : une opération de police est en cours au Musée Archéologique de Saint-Raphaël (Var) pour un individu qui y serait retranché. Le RAID est sur place. Infos sur https://t.co/TQnt6t8fA2 pic.twitter.com/qBLGyaBcTA — Préfet du Var (@Prefet83) October 23, 2019

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر بالشرطة الفرنسية، أن الرجل كتب رسائل تهديد باللغة العربية.

وأشارت المصادر إلى أن الرجل، الذي ربما معه شريك، رفض التواصل مع الشرطة.