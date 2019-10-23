إيران تعلق على الاتفاق الروسي التركي بشأن شمال سوريا

رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، بالاتفاق الروسي التركي حول شمال سوريا.

وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن إيران "ترحب بأي خطوات لتحقيق الأمن والهدوء في سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها".

وأضاف: " الاتفاق المبرم بين روسيا وتركيا خطوة إيجابية ونأمل أن يهدئ المخاوف التركية ويحقق السلم والأمن لسوريا"، معربا عن أمله في أن يوفر التوصل إلى هذا التفاهم أسباب معالجة مخاوف تركيا الأمنية من جهة والحفاظ على وحدة الأراضي وتعزيز السيادة الوطنية السورية من جهة أخرى.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن طهران تؤيد دائما الحوار والطرق السلمية لتسوية الخلافات، لذلك تشجع دائما طرفي الخلافات على الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تفاهم، وفي هذا المجال، تعتبر اتفاق أضنة أساسا مناسبا لمعالجة مخاوف تركيا وسوريا، وفي هذا المسار لا تترد في تقديم أي مساعدة للحوار وإيجاد تفاهم بين أنقرة ودمشق".

وأشار موسوي إلى أن تواجد القوات الأجنبية شمالي سوريا لن يوفر الأمن في المنطقة، قائلا: إن "حل مشاكل المنطقة هو حل ينبثق من داخل المنطقة، وأن انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة سيؤدي إلى عودة الأمن والهدوء".

وتوصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق، وصف بأنه "تاريخي" بشأن العمل العسكري ضد الأكراد شمال شرق سوريا بعد اجتماع دبلوماسي مطول، واستغرق الاجتماع الخاص الذي عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيرة التركي رجب طيب أردوغان أكثر من ست ساعات.

وجاء الاتفاق قبل انتهاء مدة اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات التركية، والمقاتلين الأكراد التي تعتبرهم تركيا منظمة إرهابية.