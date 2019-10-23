الشرطة الفرنسية تعلن توقيف المشتبه في متحف مدينة سان رفاييل

أعلنت الشرطة الفرنسية توقيفها المشتبه به، الذي كان متحصنا في متحف في مدينة سان رفاييل.

ولم تقدم الشرطة الفرنسية المزيد من التفاصيل حول اعتقال الرجل من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

23/10/2019, 11h15 : une opération de police est en cours au Musée Archéologique de Saint-Raphaël (Var) pour un individu qui y était retranché. Il vient d’y être interpellé. pic.twitter.com/Nkvp0gSbls — Préfet du Var (@Prefet83) October 23, 2019

وكانت شرطة بلدية سانت رافاييل قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنها تقوم بعملية بعد تحصن رجل بالمتحف الأثري للمدينة.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر بالشرطة الفرنسية، أن الرجل كتب رسائل تهديد باللغة العربية.

وأشارت المصادر إلى أن الرجل، الذي ربما معه شريك، رفض التواصل مع الشرطة.