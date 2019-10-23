زوجات المشاركين في قمة "روسيا-أفريقيا" يزرن معالم سوتشي

أكدت مديرة قسم التطوير والفعاليات في إدارة المنتجعات سفيتلانا باتيايكينا، أن زوجات رؤساء الوفود والمشاركين في المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي يقمن بجولات للتعرف على معالم سوتشي.

وقالت: "إن المدينة استعدت لاستقبال الضيوف الأجانب للقمة الروسية الأفريقية، وتم استقبال المشاركين في المطار على الطريقة الروسية التقليدية بأرغفة الخبز الطازج".

وتابعت بقولها :"قمنا بإعداد برنامج رحلات لزوجات المشاركين في القمة إلى الحدائق، والأماكن التاريخية والسياحية، كما نظمنا رحلة إلى جبال سوتشي ومنطقة كراسنايا بوليانا."

وأضافت أنه في خلال الزيارة لسوتشي، قام رؤساء العديد من الوفود الأفريقية بزرع الأشجار في حديقة الثقافات الجنوبية.

ويعقد المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي في سوتشي يومي 23 و 24 تشرين الأول / أكتوبر.