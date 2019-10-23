أردوغان يدعو جونسون وميركل وماكرون لعقد لقاء على الحدود السورية

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كلا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للاجتماع في إسطنبول أو مدينتي "سانليورفا" و"غازي عنتاب" التركية المتاخمة لسوريا.

أنقرة- سبوتنيك. ووفقا لقناة " قناة هابرتورك"، التركية، فإن أردوغان قال للصحفيين الأتراك على متن الطائرة، أثناء عودته من مدينة سوتشي الروسية: "قبل يومين اتصل بي بوريس جونسون واقترح أن يجتمع الأربعة منا مع ميركل وماكرون في لندن. أجبته أنه كان أفضل في إسطنبول أو عند حدود شانليورفا أو غازي عنتاب".

وأضافت القناة أن الرئيس التركي، قال إذا رفض زملاؤه القدوم إلى تركيا، فيمكن عقد هذا الاجتماع في لندن على هامش قمة قادة الدول الأعضاء في الناتو يومي 3 و 4 ديسمبر/كانون الأول.

في وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نيته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للقاء أردوغان في لندن في الأسابيع المقبلة.

وأضاف الرئيس الفرنسي فيما يتعلق بعملية أنقرة في سوريا أنه يعتبر من الضروري "استعادة التماسك في مسألة ما يمكن أن يكون عليه الناتو وما ينبغي أن يكون في العالم الحديث"، مذكرا أن تركيا عضو في التحالف.

وبدأت تركيا عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".

ووافقت تركيا والولايات المتحدة، الخميس الماضي، على تعليق العملية العسكرية في شمال شرق سوريا للسماح للقوات الكردية بالانسحاب.