وزير الخارجية الأفغاني يستقيل من منصبه

قدم وزير الخارجية الأفغاني، صلاح الدين رباني، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه إلى الرئيس محمد أشرف غني، احتجاجا على تهميش دور الوزارة لصالح هياكل موازية.

كابول - سبوتنيك. ونشر رباني، عبر صفحته على "فيسبوك"، صورة من كتاب الاستقالة، وقال: "وزارة الخارجية تم تهميشها والتعامل معها كمنظمة غير حكومية، وتم إنشاء هياكل موازية وتهميش المؤسسات، التي تشكل ركائز الأنظمة في جميع أنظمة العالم".

وعبر وزير الخارجية الأفغاني عن امتنانه لإتاحة الفرصة له لخدمة بلاده وشعبها على مدى خمس سنوات كوزير للخارجية.

وتعاني أفغانستان من صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة "طالبان" من جهة أخرى، في وقت يقوم فيه تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.