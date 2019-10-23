ترامب يعتبر أن المنطقة الآمنة شمالي سوريا أقيمت ويقول إن المعركة هناك انتهت

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إقامة "المنطقة الآمنة" شمال سوريا بالنجاح الكبير، معلنا أنه سيصدر تصريحا خاصا حول الأوضاع على الحدود التركية السورية في وقت لاحق من اليوم.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "نجاح كبير على الحدود بين تركيا وسوريا. تمت إقامة المنطقة الآمنة! وقف إطلاق النار صمد والأعمال القتالية انتهت. والأكراد في أمان وعملوا بطريقة جيدة للغاية معنا. وعناصر داعش الأسرى تحت السيطرة".

وأضاف ترامب: "سأقوم بإصدار تصريح في الساعة 11:00 (15:00 بتوقيت غرينيتش) من البيت الأبيض. شكرا لكم!".

Big success on the Turkey/Syria Border. Safe Zone created! Ceasefire has held and combat missions have ended. Kurds are safe and have worked very nicely with us. Captured ISIS prisoners secured. I will be making a statement at 11:00 A.M. from the White House. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2019

وتوصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق، وصف بأنه "تاريخي" بشأن العمل العسكري ضد الأكراد شمال شرق سوريا بعد اجتماع دبلوماسي مطول، واستغرق الاجتماع الخاص الذي عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيرة التركي رجب طيب أردوغان أكثر من ست ساعات.

وجاء الاتفاق قبل انتهاء مدة اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات التركية، والمقاتلين الأكراد التي تعتبرهم تركيا منظمة إرهابية.