إثيوبيا... سماع أصوات أعيرة نارية في مدينة أداما

قال اثنان من سكان مدينة أداما الإثيوبية إنهم سمعوا صوت طلقات نارية، اليوم الأربعاء، وسط احتجاجات هناك بعد ظهر الأربعاء.

وبدأت الاحتجاجات في مدينة أداما، التي تقع على بعد 90 كم جنوب شرق العاصمة، وفي مدن أخرى في منطقة أوروميا، بعد تجمع مئات من أنصار الناشط الإثيوبي جوار محمد خارج منزله في العاصمة صباح الأربعاء، بعد ساعات من تطويق الشرطة له، بحسب رويترز.

يتبع...