محكمة بلجيكية تؤيد حكما بسجن شخص لمدة عامين شجع على محاربة الحكومة السورية

أيدت محكمة الاستئناف في مقاطعة هينو التابعة لإقليم والونيا، شرقي بلجيكا، حكما بالسجن لمدة عامين ضد رجل أدين بتجنيد شباب للقتال ضمن جماعات إرهابية" في سوريا في نيسان/إبريل عام 2014.

أمستردام - سبوتنيك. وأفادت الوكالة الإخبارية البلجيكية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، بأن "محكمة الاستئناف في هينو أكدت على حكم صدر عن المحكمة الجنائية بالسجن لمدة عامين، ضد مشتبه له قام بتشجيع الشباب على القتال ضمن مجموعات إرهابية في سوريا".

وأضافت الوكالة:

بالنسبة إلى مكتب المدعي العام الفيدرالي، فقد أكد على تحفيز المتهم لشابين على الأقل للذهاب إلى سوريا والقتال ضد الجيش السوري في نيسان/أبريل 2014.

وتابعت الوكالة المتهم طلب تبرئته من التهم الموجه إليه، ونافيا تشجيعه للقتال في سوريا، ولكن في ذات الوقت لم يخفي المتهم حقيقة أن الوضع في دمشق كان يدار بين المؤمنين في المسجد الذي كان يتردد إليه دائما، في مدينة شارلروا، وهي مدينة بلجيكية تفع في إقليم والونيا".