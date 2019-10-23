آفاق كبيرة للتعاون بين روسيا وأفريقيا في المجال النووي

أعلنت نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، نجاة مختار، اليوم الأربعاء، أن الوكالة ترى إمكانات كبيرة في التعاون بين روسيا وأفريقيا في المجال النووي.

سوتشي- سبوتنيك. وقالت مختار في المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي في سوتشي: "هناك حاجة للشراكة في بناء القدرات (في أفريقيا)... وأرى إمكانات كبيرة في الشراكة (مع روسيا)، والتي يمكن أن تساعد القارة الأفريقية على إتقان استخدام التكنولوجيا النووية. لحل مشاكلهم المتعلقة بتغير المناخ والحصول على المياه العذبة والغذاء".

وأشارت إلى أن خمس الأفارقة اليوم "يعانون من نقص في الغذاء، وان التكنولوجيات الذرية يمكن أن تساعد في هذه المشكلة".

يذكر أن قمة "روسيا- إفريقيا" والمنتدى الاقتصادي "الروسي- الأفريقي" ينعقدان في سوتشي، يومي 23 و24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، حيث دعت القمة قادة جميع دول القارة البالغ عددها 54 دولة.

وتعمل المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" بصفتها شريكا إعلاميا للمنتدى.