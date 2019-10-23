إيران: الشعب خلف الجيش والأعداء لن يستطيعوا فعل شيء

علق وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، على ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجوم العسكري على إيران.

وقال حاتمي حسب وكالة أنباء فارس إن "ماورد مؤخرا عن الرئيس الأمريكي حول الهجوم العسكري على إيران خدعة للتغطية على مذلة الأعداء".

وأضاف حاتمي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أنه "كما قيل مرات عديدة أن هؤلاء مارسوا ضغوطا هائلة على الشعب الإيراني في المرحلة الجديدة بهدف خلق فجوة بين الحكومة والشعب".

وتابع وزير الدفاع أنه "بالنظر إلى تفهم الشعب لأحقادهم فإن الأعداء لن يستطيعوا فعل شيء ويقف الشعب خلف القوات المسلحة".

وأكد حاتمي "لاشك أنهم إذا ارتكبوا أدنى حماقة فإنهم سيزدادون مذلة مقارنة بخطواتهم السابقة وتصريحاتهم هذه ليست سوى خدعة للتغطية على مذلتهم".

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وفرض عقوبات عليها، وبعدها وقوع هجوم على أربع ناقلات نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، بينما ردت طهران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية عند مضيق هرمز.