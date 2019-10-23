وزراء دفاع "الناتو" يبحثون ضمان الأمن في البحر الأسود

أعلنت المندوبة الأمريكية الدائمة في حلف الناتو، كاي بيلي هاتشيسون، في بروكسل أن وزراء دفاع الناتو سوف يثيرون قضية ضمان الأمن في البحر الأسود في اجتماعهم في بروكسل يومي 24 - 25 تشرين الأول/أكتوبر.

بروكسل - سبوتنيك. وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة اليوم الأربعاء ردا على سؤال عما إذا كانت هذه القضية ستدرج في جدول الأعمال: "تعزيز الأمن في البحر الأسود يعد أمرا مهما جدا بالنسبة لحلف شمال الأطلسي والدول الشريكة له، ولذلك سيقوم وزراء الدفاع بإثارة القضايا الأمنية في هذه المنطقة خلال اجتماعهم."

وأشارت إلى أنه من المهم بالنسبة لحلف الناتو ضمان حرية الملاحة في البحر الأسود.

ووافقت دول الناتو في نيسان/أبريل، في واشنطن على إجراءات تهدف إلى دعم أوكرانيا وجورجيا في البحر الأسود. على وجه الخصوص، من المفترض أن يتم تنفيذ مناورات وتدريبات وتبادل معلومات وزيارات موانئ على سواحل هذا الحوض المائي. وتهدف هذه التدابير أيضا إلى زيادة وعي الناتو بالوضع في البحر الأسود.

وأعلنت روسيا في السنوات الأخيرة عن نشاط غير مسبوق لحلف الناتو على حدودها الغربية، حيث يقوم الناتو بتوسيع مبادراته ويطلق عليها "كبح جماح العدوان الروسي"، وأعربت موسكو مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء تعزيز قوات الحلف في أوروبا.