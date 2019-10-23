ستولتنبرغ: نسعى لعلاقة جيدة مع روسيا ومنفتحون للحوار بشأن الحد من التسلح

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي"الناتو" ينس ستولتنبرغ، أن الحلف يسعى لبناء علاقة جيدة مع روسيا، ويبقي الباب مفتوحا للحوار معها لإحراز تقدم في مجال الحد من التسلح.

أمستردام - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "نحن نسعى لبناء علاقة جيدة مع روسيا"، مضيفا "لذلك يبقى بابنا مفتوحا معها للحوار معها وإحراز تقدم في مجال الحد من التسلح".

© Photo / NATO ستولتنبرغ: لا نريد أن نعزل روسيا ونسعى لعلاقة أفضل معها عن طريق الحوار ، بالاتفاق الذي تم بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار في شمال سوريا، مشددا على أهمية الحل السياسي، مؤكدا أن جميع حلفاء الناتو ملتزمون بمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي وضمان عدم ظهوره من جديد.

وقال ستولتنبرغ "أرحب بالاتفاق بين تركيا والولايات المتحدة بشأن شمال شرق سوريا، والناتو يدعم إيجاد حل سياسي عن طريق الأمم المتحد"، مضيفا "الحل السياسي يتطلب إيقاف العنف والصراع أولا، ثم التقدم نحو مفاوضات حقيقية".

وحول الاتفاق بين موسكو وأنقرة بشأن شمال سوريا، قال ستولتنبرغ إنه "من المبكر أن نحكم على الاتفاق بين روسيا وتركيا".