ستولتنبرغ: نسعى لعلاقة جيدة مع روسيا ومنفتحون للحوار بشأن الحد من التسلح

أمستردام - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "نحن نسعى لبناء علاقة جيدة مع روسيا"، مضيفا "لذلك يبقى بابنا مفتوحا معها للحوار معها وإحراز تقدم في مجال الحد من التسلح".
، بالاتفاق الذي تم بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار في شمال سوريا، مشددا على أهمية الحل السياسي، مؤكدا أن جميع حلفاء الناتو ملتزمون بمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي وضمان عدم ظهوره من جديد.
وقال ستولتنبرغ "أرحب بالاتفاق بين تركيا والولايات المتحدة بشأن شمال شرق سوريا، والناتو يدعم إيجاد حل سياسي عن طريق الأمم المتحد"، مضيفا "الحل السياسي يتطلب إيقاف العنف والصراع أولا، ثم التقدم نحو مفاوضات حقيقية".
وحول الاتفاق بين موسكو وأنقرة بشأن شمال سوريا، قال ستولتنبرغ إنه "من المبكر أن نحكم على الاتفاق بين روسيا وتركيا".
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