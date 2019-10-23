البرهان وبوتين سيلتقيان على هامش قمة "روسيا - أفريقيا"

سوتشي - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريح إبراهيم لوكالة "سبوتينك"، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول الاجتماعات المخطط لها مع الجانب الروسي في سوتشي.
وأضاف: "مساء اليوم سيلتقي وفدنا برئاسة رئيس مجلس السيادة، الفريق عبد الفتاح البرهان، مع الرئيس فلاديمير بوتين، ونحن معه كوفد مرافق".
وتابع: "بعد قليل نلتقي، وربما نتحدث عن بعض المشاريع، التي نطلبها من الحكومة الروسية" .
وعما إذا كان الجانبان يعتزمان بحث التعاون العسكري وتوريد الأسلحة، قال إبراهيم: "التعاون العسكري موجود منذ زمن، ومعنا وزير الدفاع وهيئة التصنيع الحربي موجودة، وهناك مشاريع قائمة، ويتابعون للتوسع".
يتبع...
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