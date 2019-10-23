روحاني: الأمريكيون مستمرون بإرسال الرسائل للتفاوض مع إيران

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الاربعاء، إن الاتفاق النووي أثبت مدى قوة تأثير إجراءات الشعب الإيراني والدبلوماسية الإيرانية، والتي لم تتمكن لا إسرائيل والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية تحملها.

وقال روحاني في كلمة له خلال اجتماع الحكومة الإيرانية" "لا يزال الأمريكيون يرسلون وسيرسلون الرسائل من أجل التفاوض مع إيران"، مؤكدا "أن الحكومة ستواصل مسيرتها بعز وشموخ".

وأشار روحاني إلى "إن الاتفاق النووي أثبت مدى قوة تأثير إجراءات الشعب الإيراني والدبلوماسية الإيرانية، والتي لم تتمكن لا إسرائيل والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية تحملها."

وأضاف روحاني" إن الأعداء كانوا يتصورون بأنهم يمكنهم عبر ضرب الاتفاق النووي أن يزعزعوا نظام إيران لكن الشعب الإيراني هو أكثر يقظة من أن ينخدع من قبل الأعداء"، وفق وكالة "تسنيم" للأنباء الإيرانية."

هذا ودعا رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية، محمود واعظي، في وقت سابق، الجانب الأوروبي إلى تنفيذ تعهداته بشأن الاتفاق النووي.

وقال واعظي إنه إذا لم يلتزم الجانب الأوروبي بتعهداته بشأن الاتفاق النووي فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لاتخاذ الخطوة الرابعة لتقليص تعهداتها بشأن الاتفاق النووي.

وشدد واعظي بشأن رد فعل إيران بشأن عدم التزام الجانب الأوروبي بتعهداته في الاتفاق النووي على أنه إذا أوروبا لم تلتزم بتعهداتها، فان إيران ستتخذ خطوتها الرابعة في الموعد المحدد.