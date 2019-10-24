أهالي جنوب أفريقيا يشهدون هبوط قاذفتين روسيتين... فيديو

بينما استضافت مدينة سوتشي الروسية اجتماع القمة الروسية الأفريقية، استقبلت جمهورية جنوب أفريقيا طائرتين من سلاح الجو الاستراتيجي الروسي.

ووصلت طائرتان قاذفتان من طراز "تو-160" إلى جمهورية جنوب أفريقيا، في يوم الأربعاء الماضي، وحطتا في مطار واتركلوف. ورافقتهما طائرتان من القوات الجوية الجنوب أفريقية.

ووصلت القاذفتان الاستراتيجيتان الروسيتان إلى جنوب أفريقيا في ختام الرحلة التي استغرقت أكثر من 13 ساعة بعد أن قطعتا أكثر من 11 ألف كيلومتر محلقتين في الجو فوق بحر قزوين وبحر العرب والمحيط الهندي.

وشهد عشرات الناس هبوطهما في مطار واتركلوف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن رحلتهما تهدف إلى تطوير التعاون العسكري مع جمهورية جنوب أفريقيا.