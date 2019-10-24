على خطى أردوغان... السيسي وبوتين يرتديان نفس الزي... فيديو

قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول، إلى الاجتماع في ثياب مماثلة لما يرتديه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تظهر اللقطات أن بوتين والسيسي يرتديان نفس القمصان البيضاء، وربطات العنق الحمراء والسترات السوداء، ولاحظ بوتين نفسه تطابق الألوان، وضحك كلاهما للصدفة.

После вчерашнего совпадения с Эрдоганом сегодня галстук Путина совпал с галстуком Ас-Сиси. Совпадение? Не думаем pic.twitter.com/0UZyW96AlG — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 23, 2019

وجاء في المنشور، بعد التطابق مع أردوغان البارحة، تطابقت ربطات عنق بوتين والسيسي، هل هذه صدفة بالفعل؟ لا نظن ذلك.

وبحث الرئيس الروسي مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، إمكانية عودة حركة الطيران العارض – الشارتر بين البلدين.

في وقت سابق اليوم، قال بوتين، متحدثًا إلى المشاركين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي، إن روسيا ستزيد تدريجياً من وجودها، على مستوى الدولة، في أفريقيا.

أشار الصحفيون، يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول، إلى أن ملابس بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال المفاوضات في سوتشي حول حل الوضع في شمال سوريا متشابهة للغاية، حيث فضل كلاهما قميصا أزرق فاتحاو وربطات عنق رمادية وبدلات داكنة.