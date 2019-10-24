بالفيديو... الرئيس النيجيري مستاء من غياب النساء عن اجتماعه مع بوتين

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو، يوم أمس الأربعاء، عن تعليق الرئيس النيجيري في اللحظات الأولى من اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأظهر الفيديو المنتشر قيام الرئيس النيجيري بالتعليق قبل بدء الاجتماع بين الوفدين الروسي والنيجيري في الكرملين.

Президент Нигерии на встрече с Путиным расстроился, не увидев в российской делегации женщин pic.twitter.com/0sByPKcG1J — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 23, 2019

وعلق الرئيس النيجيري للوفد الروسي برئاسة بوتين، قائلا: "أنا مستاء بعدم رؤية نساء في الوفد الروسي اليوم".

وانطلقت، يوم أمس الأربعاء 23 تشرين الأول/أكتوبر، قمة "روسيا – أفريقيا"، وهي القمة الأولى من نوعها والتي يستضيفها منتجع سوتشي، حيث يتم توقيع العديد من الاتفاقيات بين روسيا والدول الأفريقية المشاركة في القمة.