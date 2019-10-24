بالفيديو... الرئيس النيجيري مستاء من غياب النساء عن اجتماعه مع بوتين

وأظهر الفيديو المنتشر قيام الرئيس النيجيري بالتعليق قبل بدء الاجتماع بين الوفدين الروسي والنيجيري في الكرملين.
Президент Нигерии на встрече с Путиным расстроился, не увидев в российской делегации женщин pic.twitter.com/0sByPKcG1J— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 23, 2019
وعلق الرئيس النيجيري للوفد الروسي برئاسة بوتين، قائلا: "أنا مستاء بعدم رؤية نساء في الوفد الروسي اليوم".
وانطلقت، يوم أمس الأربعاء 23 تشرين الأول/أكتوبر، قمة "روسيا – أفريقيا"، وهي القمة الأولى من نوعها والتي يستضيفها منتجع سوتشي، حيث يتم توقيع العديد من الاتفاقيات بين روسيا والدول الأفريقية المشاركة في القمة.
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