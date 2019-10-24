بعد اتهامه بالتحرش بمجندات... استقالة جنرال إسرائيلي بارز

أعلن الجيش الإسرائيلي استقالة الجنرال شاي الباز، قائد العمليات البحرية بعدما وجهت له اتهامات بالتحرش جنسيا بالمجندات.

وجاءت هذه الاستقالة على خلفية تقرير نشرته، أواخر الأسبوع الماضي، القناة الـ12 الإسرائيلية، وأشار إلى أن عددا من المجندات اتهمن الجنرال بالتحرش جنسيا بهن أثناء أدائهن الخدمة تحت أمرته في وحدة "شايطيت 13"، بحسب موقع صحيفة "هارتس" الإسرائيلية.

وقالت عدد من المجندات اللواتي خدمن في عهده في الماضي إنه "كان على علاقة غير لائقة بهن"، وتم جمع الشهادات كجزء من التحقيق الذي أجراه برنامج "أولبان شيسي" للقناة 12.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن "الباز الذي تولى منصبه قائدا للعمليات في مايو/أيار العام الماضي، وقبل ذلك كان يترأس وحدة "شايطيت 13" (أي وحدة كوماندوز في البحرية الإسرائيلية)، وأصيب في حرب لبنان/ تموز، قدم استقالته على خلفية الأنباء عن تورطه في أحداث حصلت قبل عقد وكان فيها سلوكه منافيا لمعايير الجيش".

وأشار البيان إلى أن قيادة الأركان أكدت على عدم نيتها التسامح مع مثل هذه الحوادث، لكنه في الوقت ذاته أشاد البيان بإنجازات الباز وإسهامه المباشر في أمن إسرائيل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت أن الباز كان مرشحا لمنصب قائد سلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي.