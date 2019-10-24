السيسي: التعاون الروسي الأفريقي متواصل منذ منتصف القرن الماضي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن التعاون الروسي الأفريقي متواصل منذ منتصف القرن الماضي، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية تعمل على حوكمة شركاتها لزيادة جذب الاستثمارات.

ولفت، في كلمته أمام القمة "الروسية الأفريقية"، اليوم الخميس، إلى أنه عمل على زيادة تنافسية المنتجات الأفريقية على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة لدعم إعادة الإعمار ما بعد النزاعات في القارة الأفريقية.

وقال الرئيس المصري، خلال كلمته، إن مكافحة الإرهاب أحد التحديات، التي تواجه جهود التنمية في القارة الأفريقية.

يذكر أن قمة "روسيا- إفريقيا" والمنتدى الاقتصادي "الروسي- الأفريقي" ينعقدان في سوتشي، يومي 23 و24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، حيث دعت القمة قادة جميع دول القارة البالغ عددها 54 دولة.

يتبع...