قائد بالحرس الثوري: قدراتنا الدفاعية تطورت والعدو يدرك ذلك

تحدث العميد رمضان شريف، مسؤول العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، عن قدرات بلاده العسكرية وتطورها.

وقال، في كلمة ألقاها أمس خلال مشاركته في ملتقى لإحياء ذكرى الشهداء في بلدة سرجشمة التابعة لمدينة رفسنجان بمحافظة كرمان جنوب شرق إيران، إن قدرات بلاده الدفاعية بلغت حدا بحيث لا يتجرأ أي عدو على التفكير بالعدوان عليها.

وتابع: "العدو يدرك جيدا بأن عليه أن يتحمل ردا عنيفا لو قام بأدنى تحرك ضد بلادنا"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأشار شريف إلى "التقارير الواردة في ذروة الحظر عن النجاحات الحاصلة في مجال الصناعات بأنها تبعث على الأمل رغم مؤامرات الأعداء خاصة بعد يأسهم في المجال الدفاعي والأمني وتركيزهم الضغوط على اقتصاد ومعيشة المواطنين ولم يتمكنوا من الوصول إلى أهدافهم".

وأضاف: "المهندسون والتقنيون والعمال في صناعة النحاس في البلاد يعملون منذ 40 عاما من دون أي مستشار أجنبي وأن ازدهار الإنتاج في هذه الصناعة في ذروة الحظر يبعث على الأمل".