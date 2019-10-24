اعتقال 14 جنديا إسرائيليا

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 14 مجندا تابعين لوحدة هاناحال للمتدينين الحاريديم العسكرية على خلفية مشاجرة مع شبان من البدو.

وكشف موقع "مكان" الإسرائيلي أن الشرطة العسكرية اعتقلت 14 جنديا إسرائيليا من أصل 17 جنديا تابعين لوحدة هاناحال للمتدينين الحاريديم ضالعين في الشجار الذي اندلع بينهم وبين مجموعة من الشباب البدو في محطة وقود قرب مدينة بئر السبع أمس الأول.

وقال ران توبول والد أحد الجنود في حديث إذاعي، إن شابا بدويا هدد بطعن ابنه وحاول الإمساك بسلاحه الشخصي عندما قام الابن باعتقاله.

ومن جانبه قال الناطق بلسان جيش الدفاع، إنه إذا ما تبين أن الجنود تصرفوا بخلاف الأوامر العسكرية أو القانون فسيتم التعامل معهم بشدة وحزم".