العثور على مخدرات في قاعدة عسكرية أمريكية لإطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات

يحقق سلاح الجوي الأمريكي في تقارير تفيد بوجود مخدرات (المارخوانا) في قاعدة عسكرية في مدينة نورث داكوتا، والتي يتواجد بداخلها صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز "Minuteman III".

ووفقا لصحيفة "Task & Purpose"، فإنه تم تداول معلومات في وسائل التواصل الاجتماعي تفيد باعتقال أحد العسكريين في قاعدة مينوت الأمريكية، بسبب تدخينه المارخوانا أثناء مناوبته.

وأضافت الصحيفة أنه أثناء التفتيش تم العثور على سيجارة تحتوي هذا النوع من المخدرات.

وأكد المتحدث باسم القاعدة العسكرية، غابرييل كوشينغ، للصحيفة أن الإدارة تحقق في تقارير حول تعاطي المخدرات على أراضي القاعدة الجوية، كما رفض تقديم أي تفاصيل أخرى قبل نهاية التحقيق.

وقالت وكالة " أسوشيتيد برس" نقلا عن بيان أدلى به ممثل سلاح الجو الأمريكي، إن الحادثة وقعت في 9 أكتوبر في منشأة تحذير من إطلاق الصواريخ، وأكد البيان أنه لم تكن المخدرات، التي تم العثور عليها، بالقرب من العاملين المسؤولين عن إطلاق الصواريخ.

وأشارت الصحيفة أنه في وقت سابق تمت معاقبة جنديين إداريا بسبب تناولهما الكحول أيضا في قاعدة عسكرية يتواجد بداخلها صواريخ باليستية من طراز "Minuteman".