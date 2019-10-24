الناتو: فكرة إنشاء منطقة آمنة دولية في سوريا يمكن أن تساعد في التسوية

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن فكرة وزير الدفاع الألماني لإنشاء منطقة آمنة دولية في شمال سوريا قد تكون أحد العناصر لتسوية الوضع.

وأعرب عن ارتياحه لأن الحلفاء قدموا مقترحات حول "كيفية تهيئة الظروف لحل سياسي طويل الأجل" في سوريا، وذلك بعد سؤال أحد الصحفيين له حول الاقتراح الذي قدمه الوزير الألماني لإقامة منطقة آمنة دولية في سوريا.

وأعلن قبل بدء المفاوضات الوزارية في مقر الناتو أن " هناك العديد من التحديات، لكن فكرة إنشاء أطر متوافق عليها من قبل المجتمع الدولي لحل الوضع في شمال شرق سوريا هو أمر سيناقشه وزراء الدفاع في المفاوضات"، مضيفا أن جميع الحلفاء يدعمون التوصل إلى حل تفاوضي للأزمة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ستولتنبرغ، أن الحلف لم يتلق مقترحات لتنفيذ مهمة في شمال سوريا.