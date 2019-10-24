ستولتنبرغ: وتيرة العنف انخفضت بعد الاتفاق التركي الأمريكي حول سوريا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، يانس ستولتنبرغ، انخفاض وتيرة العنف في شمال سوريا، بعد الاتفاق، الذي توصلت إليه أنقرة وواشنطن، قبل أيام.

أمستردام - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في تصريحات صحفية قبيل انعقاد اجتماعات وزراء الدفاع اليوم الخميس في بروكسل، التي ستعقد على مدى يومين على التوالي: "سنناقش مواضيع مختلفة مع وزراء الدفاع، وسنتطرق إلى الوضع في شمال شرق سوريا".

وتابع: "نحن رأينا انخفاضا في مستوى العنف جراء توصل واشنطن وأنقرة إلى اتفاق وقف إطلاق النار منذ أسبوع، الذي أرحب به".

ووصف ستولتنبرغ، الوضع في الشمال السوري بالمعقد، وقال إن "الوضع هناك ما زال هشا ومعقدا، ولكننا رأينا تقدما إيجابيا".

وأشار ستولتنبرغ، إلى ضعف احتمال هروب عدد من أفراد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) من السجون، مضيفا: "لقد قلت سابقا خفض وتيرة العنف، سيؤدي إلى السيطرة على الوضع وبالتالي ضعف احتمال هروب الأفراد المنتمين إلى "داعش" من السجون.

وتابع: "ليس هناك دعوة لبدء لمهمة للناتو في الشمال السوري، وسنناقش المسألة أكثر مع باقي الحلفاء".

وشدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، على أن حل الأزمة السورية يكون عن طريق التوصل إلى حل سياسي سلمي، قائلا: "الحلفاء لديهم أفكار وحلول إيجابية للوصول إلى حلول لمشكلة شمال سوريا، وجميع الحلفاء يدعمون التوصل إلى حل سياسي سلمي لإنهاء الصراع في سوريا".

وتطرق ستولتنبرغ، خلال تصريحاته، إلى المواضيع، التي سيتناولها وزراء الدفاع، على مدى اليومين، وقال: "سنناقش مهمتنا التدريبية في العراق، والتهديدات المحتملة، وكذلك مستوى الإنفاق الدفاعي للحلفاء، وغدا سنناقش مهمات الناتو المتعددة".

وأكد على استمرار الناتو لجهوده للتوصل إلى اتفاق سلام في كابول، "وسنناقش مع وزراء الدفاع مهمتنا في أفغانستان، فنحن ملتزمون بمهمتنا هناك وكذلك ملتزمون بالوصول إلى اتفاق سلام شامل ودائم".

وأخيرا أكد الأمين العام لحلف الناتو، مواصلة حلف الأطلسي في "محاربة الجماعات الإرهابية" في أفغانستان.