لأول مرة... تدريبات لقاذفات "بي-52" الاستراتيجية الأمريكية في ليتوانيا

فيلنيوس – سبوتنيك . وأفادت وكالة "سبوتنيك – لتوانيا" بأن "هذه التدريبات جرت على أرض ميدان التدريب القتالي الواقع في كازلو رودي والذي يحمل اسم العميد كازيس فيفيارسكيس. وشارك في تنفيذها خبراء الدعم الناري في القوات المسلحة الليتوانية والقوات البرية الليتوانية بالإضافة إلى الخبراء في إدارة الدعم الناري من القوات المسلحة الأمريكية".

ووفقًا للوكالة، فإن الأهداف من هذه التدريبات شملت تدريب مراقبو الحركة الجوية على تمييز الأهداف، والمطالبة بتنفيذ الطلعات وتوجيه الطائرات نحو الأهداف. وخلال تنفيذ التدريبات قامت القاذفتان الاستراتيجيتان الأمريكيتان بالتحليق فوق الأهداف - مبان وقوافل سيارات - سبع مرات، وأسقطت 12 قنبلة خاملة من طراز "بي.دي.أو 50" من ارتفاع حوالي 6 كيلومترات، مما أدى إلى تدمير جميع الأهداف.

يذكر أنه سبق وتم في خريف عام 2018 ، اختيار واعتماد منطقة كازلو رودي بصفتها ميدان تدريب تابع لحلف الناتو، حيث تتمكن الطائرات من التدريب على إطلاق النار على الأهداف الأرضية، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يتم فيه تدريب الأطقم والخدمات الأرضية على قيادة الضربات الجوية وتنسيق الأعمال.