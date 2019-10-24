اجتماع أمني طارئ... الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى لهجوم إيراني

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تستعد لهجوم إيراني مباشر بواسطة صاروخ كروز أو طائرة مسيرة.

وأفاد الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل"، أن هذه الاستعدادات تأتي ردا على الهجمات الأخيرة على جماعات مسلحة مدعومة من إيران في المنطقة والتي نُسبت إلى إسرائيل.

وعلى عكس الصواريخ الباليستية، التي تحلق عادة عبر قوس عال في طريقها إلى الهدف، تحلق صواريخ الكروز والطائرات المسيرة على علو منخفض، مما يجعل من الصعب اكتشافها.

وأكد الموقع الإلكتروني الإخباري أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى بالفعل، وأن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) سيعقد اجتماعا، غير مخطط له، يوم الثلاثاء المقبل على خلفية التوترات مع إيران، وفي حال انعقاده ستكون هذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي يعقد فيها الكابينت الرفيع المستوى اجتماعا في شهر واحد.

في 6 أكتوبر/تشرين الأول، اجتمع الكابينت وسط تحذيرات غامضة من قبل القادة الإسرائيليين بتهديد أمني متزايد من إيران، واستمر هذا الاجتماع لمدة ست ساعات تقريبا.

وناقش الوزراء خلال الاجتماع اقتراحا دفع به رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لمشروع بقيمة مليار شيكل (290 مليون دولار) لتعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية التي ستركز بشكل خاص على الدفاع عن البلاد ضد هجمات صواريخ كروز.

ونقلت القناة العبرية 12 في ذلك الوقت عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم قولهم إنهم يعتقدون أن طهران ربما تكون قد نشرت معلومات عن مؤامرة "إسرائيلية عربية" تم إحباطها لاغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، كذريعة لهجوم على إسرائيل.

في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أدى هجوم صاروخي وطائرات بدون طيار على منشآت نفط سعودية إلى انخفاض إنتاج المملكة من النفط إلى النصف.