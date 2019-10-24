"هو جزء مني"... فتاة تحرم من سباق في أمريكا بسبب حجابها

حرمت فتاة مراهقة من المشاركة في سباق عدو، أقيم في ولاية أوهايو الأمريكية، بسبب ارتدائها الحجاب.

واستبعد المسؤولون، نور ألكساندر أبو كرم، البالغة من العمر 16 عاما، من سباق أقيم في مدرسة سيلفانيا نورتفيو الثانوية، نهاية الأسبوع الماضي، بسبب ارتدائها الحجاب أثناء السباق.

وقالت "أبو كرم" لشبكة "إن بي سي" الأمريكية، تعقيبا على حرمانها من السباق:

حجابي هو جزء مني، فإذا كنت تطلب مني عدم ارتدائه فهذا مثل طلبك مني عدم الركض.

وفي المقابل، أكد ممثل من جمعية أوهايو الثانوية الرياضية، أنه "يسمح للعدائين بالتنافس بالحجاب، لكن يجب أن يحصلوا في البداية على ترخيص من الجمعية لمنح الإذن لهم قبل بدء السباق".

16-year-old Student-athlete disqualified from Ohio race for competing in a hijab.



"My hijab is a part of me. Like if you're asking me to run without my hijab, you're asking me not to run. That's period. Point blank," Noor Alexandria Abukaram says. https://t.co/GiU4xZHfkt — NBC News (@NBCNews) October 24, 2019

لكن كذبت نور ألكساندر أبو كرم، عبر منشور شاركته قريبتها "زبيدة"، أمس الأربعاء، على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، ادعاءات جمعية أوهايو الثانوية الرياضية، إذ أكدت أنه لا يستلزم منها الحصول على موافقة من الجمعية، لكي تسمح لها بالمشاركة في السباق، وهي مرتدية الحجاب، الأمر الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت نور ألكساندر في منشور قريبتها: "أشعر أن حقوقي انتهكت في نهاية هذا الأسبوع، لأن هذه القاعدة المزعومة غير منصوصة كتابيا، فلا يجب أن أحصل على تنازل موقع وموافق عليه من قبل الجمعية للسماح لي بالسباق، بسبب غطاء الرأس الديني الخاص بي".

Even though Noor Alexandria Abukaram plays several sports with a hijab, officials disqualified her from a cross country race on Saturday for wearing it. @nbc24wnwo https://t.co/1HSi6F6BnJ — Sophia Perricone NBC 24 (@SophiaWNWO) October 24, 2019

وترتدي نور ألكساندر حجاب شركة "نايكي" الأمريكية، المصمم بصورة رسمية للمحجبات الرياضيات.

وذكرت شبكة "إن بي سي" في النهاية، أنه تم السماح لنور ألكساندر أبو كرم بالمشاركة في السباق المقبل، وذلك بعد موافقة جمعية أوهايو الثانوية الرياضية على السماح لها بالمنافسة بالحجاب.

وقالت مدربها، جيري فلاورز عنها:

لقد مرت بأسبوع جيد من التدريب، يبدو أنها مركزة، إنها طفلة قوية، نأمل أن يكون لديها موسم آخر أفضل، أنا متحمس بعد حصولها على فرصة أخرى.