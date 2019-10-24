روسيا تسعى لمضاعفة إمداد أفريقيا بالمواد الغذائية خلال السنوات المقبلة

أعلن نائب وزير الزراعة الروسي، سيرغي ليفين، اليوم الخميس، أن بلاده ستضاعف في السنوات المقبلة تصدير المنتجات الغذائية إلى البلدان الأفريقية.

موسكو – سبوتنيك. وقال ليفين، خلال المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي، إن إمكانات التجارة المتبادلة بعيدة المنال، فمن المخطط في السنوات المقبلة مضاعفة المعروض من المنتجات الزراعية إلى القارة (الأفريقية)، ومن الناحية النقدية، قد ينمو الرقم بأكثر من 5 مليارات دولار".

وأكد ليفين أن روسيا مستعدة لتلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة في أفريقيا، مشيرا إلى إمكانيات روسيا الكبيرة لزيادة تصدير المنتجات الزراعية إلى بلدان القارة.

وأشار نائب وزير الزراعة الروسي، إلى أن روسيا تعتبر أفريقيا شريكا موثوقا للتعاون البناء في مجال الزراعة، موضحا أنه منذ عام 2016 زادت الصادرات الروسية إلى بلدان المنطقة بنسبة 73 بالمئة وبنهاية عام 2018 وصلت إلى 4.6 مليار دولار.

وتبين خلال العام الماضي، أن الصادرات الزراعية الروسية بلغت 25.8 مليار دولار، مقارنة بعام 2000، إذ ارتفع هذا الرقم بنحو 20 مرة، إذ يهتم المنتجون الروس بتوفير الحبوب والزيوت والدهون ومنتجات اللحوم.

واستضافت مدينة سوتشي، يومي 23- 24 أكتوبر/تشرين الأول، القمة والمنتدى "الروسي الأفريقي"، في حدث يُعد الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية.