صحيفة: الانتخابات هي الطريق الوحيد لإنهاء حالة الجمود في أزمة "بريكست"

بعد تصويت نواب البرلمان البريطاني، الأسبوع الفائت، لصالح اتفاق الـ"بريكست" الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي.

كشفت صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية في مقال لها بعنوان "الانتخابات هي الطريق الوحيد لإنهاء حالة الجمود" في أزمة بريكست تناولت فيها دعوة بوريس جونسون إلى تنظيم انتخابات عامة في 12 ديسمبر/كانون الأول، وهو الأمر الذي لا يزال يحتاج لموافقة حزب العمال المعارض.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجملة الرئيسية في الخطاب الذي وجهه جونسون لزعيم حزب العمال جيرمي كوربين كانت "من واجبنا وضع حد لهذا الكابوس"، وهو الشعور الذي ينتاب الكثيرين الآن تجاه عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، على حد وصف الصحيفة.

ولفتت إلى أن اتفاق الانسحاب الذي توصل إليه جونسون مع الاتحاد الأوروبي قد لا يكون مثاليا، لكنه أفضل من ذلك الذي توصلت إليه تيريزا ماي، كما أن معظم نواب البرلمان يدعمونه.

وأرجعت الصحيفة السبب في أزمة اتفاق جونسون إلى أن مجلس العموم ليس به عدد كاف من النواب الداعمين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي يجعل إجراء انتخابات مبكرة حاجة ملحة لانهاء الأزمة.