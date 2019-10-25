رحلة قاذفتين استراتيجيتين روسيتين إلى جنوب أفريقيا تحمل دلالات

وحطت القاذفتان الروسيتان في مطار وتركلوف في نفس اليوم الذي افتتح فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة الروسية الأفريقية الأولى.

واعتبرت دورية "ذي درايف" الأمريكية أن روسيا كشفت مع وصول طائرتيها الحربيتين إلى جنوب أفريقيا عن قدرتها على تنفيذ العمليات العسكرية بعيدا عن أراضيها.

وترى الصحيفة الأمريكية أن تضاؤل اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب بأفريقيا يساعد على مد النفوذ الروسي إلى هذه القارة. كما أنها ترى أن رحلة الطائرتين الروسيتين إلى جنوب أفريقيا أكدت اهتمام روسيا بأفريقيا.

ووصلت القاذفتان الاستراتيجيتان الروسيتان إلى جنوب أفريقيا في ختام الرحلة التي استغرقت أكثر من 13 ساعة بعد أن قطعتا أكثر من 11 ألف كيلومتر محلقتين في الجو فوق بحر قزوين وبحر العرب والمحيط الهندي.