قائد عسكري إيراني: هدفنا الحفاظ على أمن المنطقة والصداقة مع الدول الجارة

أكد قائد قوات حرس الحدود الإيراني، العميد قاسم رضائي، بأن هدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الحفاظ على أمن المنطقة والصداقة مع الدول الجارة.

وفي تصريحه، أمس الخميس، خلال تفقده لمراكز خفر السواحل الإيرانية في مياه الخليج وجزيرة كيش، قال العميد رضائي، إن هدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الحفاظ على أمن المنطقة والصداقة مع الدول الجارة. وذلك بحسب وكالة "إرنا".

وتابع المسؤول العسكري الإيراني، أنه في حين أن أمريكا تسعى، عبر زعزعة الأمن وإثارة الخوف، للهيمنة وتحقيق مصالحها في هذه المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلن مسؤول أمني إيراني عن "مواجهات أمنية مباشرة" ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وتتحدث عن "الانشقاقات الداخلية".

وقال العميد غلام رضا جلالي، رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، في تصريحات نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية، أمس الخميس، إن طهران تمكنت من التصدي لـ"مواجهات أمنية مباشرة" مع أمريكا، نظرا لأن إيران تمتلك بنية تحتية قوية، لمواجهة تهديدات أعدائها، والتي نجحت في إحباط مؤامرة الأعداء.

وقال جلالي:

إيران تمتلك بنى تحتية قوية لتصدي الهجمات السيبرانية، وليس صحيحا أنها تمكن من مهاجمة بنى تحتية إيرانية ودمرتها.

رد المسؤول الإيراني حول إمكانية مواجهة إيران مواجهة التهديدات السيبرانية، بقوله: "إيران معرضة لمختلف أنواع التهديدات في المنطقة، ومهمة منظمة الدفاع المدني هي التعامل مع هذه التهديدات".

وأشار جلالي إلى أن هناك "حالات من المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة في مختلف الأصعدة العسكرية والأمنية والسيبرانية، فضلا عن الحرب الاقتصادية التي شنتها واشنطن ضد طهران".

وأضاف رئيس منظمة الدفاع المدني: "إن العدو يبذل قصارى جهده لتحقيق مآربه في كل الأصعدة السابقة الذكر".

وأوضح: "لكن إذا أردنا تقييم موقع و مكانة إيران في مواجهة هذه التهديدات، علينا النظر إلى مدى تأثير محاولات الأعداء في أوضاع إيران".

وتابع: "هل تواجه إيران مشاكل عسكرية؟ والجواب هو كلا، وهل تواجه إيران أزمة أمنية؟، والجواب كلا، وهل لدينا خلل وضعف في المجال السيبراني؟ والجواب هو كلا، وعلى الصعيد الاقتصادي إيران تجاوزت مرحلة التوازن ووصلت إلى مرحلة خلق فرص اقتصادية".

ونوه جلالي إلى أن إيران لا تشهد أي "انقسامات أو انشقاقات سياسية" على الصعيد الداخلي.

وأردف جلالي:

على العكس من ذلك فقد أدت التهديدات الخارجية إلى تعزيز الوحدة واللحمة الوطنية، خاصة في مجال المقاومة والذود عن حياض الوطن.