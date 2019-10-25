أوكرانيا تشتري طائرات من "الحرب العالمية الثانية"

أعلن ذلك الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو عبر حسابه على موقع "تويتر".

Ucrânia quer aviões militares do 🇧🇷. Presidente ucraniano tem interesse em comprar aviões Super Tucano. O Ministro de Relações Exteriores, @ernestofaraujo , avaliou a possibilidade dos ucranianos adquirirem a aeronave KC-390, cargueiro militar fabricado no Brasil. @RenovaMidia — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 23, 2019

​والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا تريد أوكرانيا شراء الطائرات التي تشبه مقاتلة قاذفة من أيام الحرب العالمية الثانية ولكنها تحمل صواريخ وقنابل عصرية.

ووفق "الموقع العسكري الأوكراني" الذي أفاد بقيام قائد القوات الجوية الأوكرانية سيرغي دروزدوف بزيارة إلى البرازيل في الصيف الماضي، فإن النية كانت استخدام طائرات "سوبر توكانو" لأغراض التدريب.

وقالت جريدة "أوترو" الروسية إن طائرات من أيام الحرب العالمية الثانية لا تصلح للاستخدام بنجاح لأغراض القتال في الوقت الراهن ولو لسبب واحد هو أن طائرات الحرب العالمية الثانية بطيئة جدا بالمقارنة مع الطائرات الحديثة.

وذكرت الجريدة أن القوات الجوية الأوكرانية تملك الآن نحو 30 مقاتلة قاذفة من طراز "سو-25".