مسؤول إيراني: أمريكا مهزومة على مختلف الصعد

أكد مساعد مدير مكتب التوجيه العقائدي والسياسي لقائد الثورة الإيرانية في الشؤون السياسية، العميد رسول سنائي راد، أن أمريكا فشلت في مختلف الصعد ومواقف الرئيس الأمريكي تأتي للتستّر على إخفاقاتهم في المنطقة والعالم.

وأشار العميد سنائي راد في حديث لوكالة "مهر" للأنباء، إلى مزاعم دونالد ترامب الأخيرة، والتي هدد فيها "بضرب إيران بطريقة لم تحدث من قبل في حال قيامها ببعض الأشياء".

إن مواقف الرئيس الامريكي تأتي للتستر على اخفاقاتهم العديدة في المنطقة والعالم.

فقد أوضح سنائي، قائلا:

وأضاف أن "انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا أثبت أنها لا تستحق الثقة ولهذا نرى الرئيس الأمريكي يلجأ باتخاذ مثل هذه المواقف بهدف التستر على هزيمته".

واعتبر مساعد مدير مكتب التوجيه العقائدي والسياسي لقائد الثورة الإيرانية للشؤون السياسية أن الإخفاقات الأمريكية لا تنحصر في سوريا والعراق، لافتاً إلى التواجد الأمريكي غير الفاعل في الخليج، وعدم تمكنها من الرد على الإجراءات التي تتخذها إيران في المنطقة كدليل على إخفاق الأمريكان في مختلف الأصعدة.

وبخصوص قدرة أمريكا في تنفيذ تهديداتها ضد إيران، قال سنائي راد:

لو أردنا تقييماً دقيقاً لقدرة أمريكا لتحقيق أهدافها وتهديداتها، علينا النظر إلى الرد الأمريكي على إسقاط طائرتها المسيرة على يد قوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري في مياه الخليج، وبعد مراجعة هذا الملف يمكننا أن نتأكد من مدى صحة هذه التصريحات والتهديدات.