روحاني: إيران مستعدة لتوسيع علاقاتها مع فنزويلا في جميع المجالات

أعرب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الجمعة، عن استعداد بلاده لتوسيع علاقاتها مع فنزويلا، لتشمل جميع المجالات.

طهران – سبوتنيك. ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن روحاني، قوله، خلال لقائه مع نظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو، على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز في العاصمة الأذربيجانية، باكو، اليوم: "إن هزيمة المؤامرة الأمريكية من قبل الشعبين الإيراني والفنزويلي جديرة بالثناء".

أمريكا لم تنجح في التقدم في أي مخطط لها في منطقتنا وجميع المؤامرات فشلت ضدنا.

ومن جانبه، قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بأن "الشعبين الفنزويلي والإيراني أعطيا درسا كبيرا لأمريكا من خلال صمودهما ومقاومتهما".

وبدأ يوم الأربعاء الماضي، اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في باكو بمشاركة على مستوى وزراء الخارجية.

ووصل الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى باكو، يوم أمس الخميس، بدعوة رسمية من الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، لإلقاء خطاب في القمة الثامنة عشرة لحركة عدم الانحياز.

وتستضيف باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان، القمة الثامنة عشرة لقادة الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، يومي 25 و 26 أكتوبر/تشرين الأول.

وأعلن نائب وزير الخارجية الأذربيجاني، راميز حسنوف، مشاركة مسؤولين من 158 دولة وبعض المنظمات الدولية ورؤساء الدول ورؤساء الوزراء لدول حركة عدم الانحياز في باكو.

وقال حسنوف:

في قمة الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، ستتم مناقشة وإقرار الوثيقة الختامية وإعلان القمة وكذلك وثيقة حول فلسطين.