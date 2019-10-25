بالفيديو...اعتقال مسؤول حزبي لبناني بعد دهس لبنانيين في أستراليا

أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم أمس الخميس، أن السلطات الأسترالية قامت باعتقال مسؤول حزبي لبناني وذلك بعد قيامه بدهس مواطنين محتجين في أستراليا.

وذكر موقع " لبنان الجديد" اللبناني عن اعتقال منسق التيار الوطني الحر التابع لرئيس الجمهورية اللبناني، بيار رفول، في أوستراليا بعد قيامه بدهس أربعة متظاهرين، محاولا الفرار بسيارته عن طريق باب خلفي، خلال تظاهرة أقيمت من قبل الجالية اللبنانية هناك.

وأفادت بعض المعلومات بأنّ الحكومة الأسترالية رفضت التجاوب مع اتصالات وزير الخارجية جبران باسيل الذي سعى إلى التدخل وحلّ المشكلة. وسيتم توجيه إلى رفول التهم بالاعتداء على المتظاهرين، بالاضافة إلى تهة الدهس عمدًا لهم في سيدني.