أردوغان يقدم شكوى من 11 صفحة ضد صحيفة "لوبان" الفرنسية

أعلنت مصادر في الرئاسة التركية أن محامي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قدّم للنيابة العامــة في أنقـــرة شكـوى ضد صحيفة "لوبان" الفرنسية.

وبحسب وكالة "الأناضول"، فالمذكرة التي قدمها محامي الرئيس التركي، حسين أيدن، تتألف من 11 صفحة، احتجت على صورة لأردوغان نشرت على على غلاف المجلة تتضمن إساءات باللغة الفرنسية، مشيرة إلى أن العبارات المستخدمة "لا يمكن تقييمها في أُطر حرية التعبير والرأي السياسي".

وقدمت الشكوى ضد مدير النشر في مجلة لوبوان، اتيان غيرنيل، والكاتب رومان جوبيرت، وذلك لارتكابهما جريمة "الإساءة لرئيس الجمهورية" بموجب المادة 299 من قانون العقوبات التركي رقم 5237، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ووجهت وسائل إعلام أوروبية انتقادات طالت الرئيس التركي بسبب عملية "نبع السلام" التي تنفذها تركيا شرق الفرات لتطهيرها ممن تعتبرهم تركيا إرهابيون متمثلين بـ تنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" الجناح السياسي لقسد و"داعش" (المحظور في روسيا)، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.