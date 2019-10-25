ممثل مجلس سوريا الديمقراطية: لدينا ما يوثق جرائم حرب ارتكبهتا قوات موالية لتركيا

قال بسام إسحاق، ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن لدى المجلس وثائق ومقاطع فيديو توثق ارتكاب مقاتلين موالين لتركيا في سوريا "جرائم حرب".

وأضاف إسحاق في مقابلة مع شبكة CNN "لدينا وثائق ومقاطع فيديو، وهؤلاء الذين ارتكبوها (جرائم الحرب) قاموا بعرضها على الإنترنت في الحقيقة، وعليه بالتأكيد كانت هناك جرائم حرب والولايات المتحدة الأمريكية تعلم ذلك".

وتابع قائلا: "الأمر وكأنه يهزمون "داعش" من ناحية، ومن ناحية أخرى يتركون للعودة مجددا، تركيا لا تحافظ على التزامها وما وعدت به مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، عندما كان في أنقرة هناك انتهاكات إنسانية ضد كل السوريين وبالتحديد ضد الأقليات الدينية".

ويذكر أن العديد من مقاطع الفيديو تُظهر الفظائع التي يُزعم أن القوات التي تدعمها تركيا ارتكبتها في سوريا، ضد الأكراد والمدنيين، وهو ما تطرق له وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر قبل أيام محذرا الحكومة التركية من إمكانية اتهامها بارتكاب جرائم حرب محملا إياها مسؤولية أعمال القتل والتعذيب.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا، قال يوم الأربعاء إن قوات أمريكية رأت أدلة على ارتكاب القوات التركية جرائم حرب في سوريا أثناء هجومها على الأكراد هناك.

وقال جيمس جيفري خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي "لم نر أدلة شائعة على تطهير عرقي" من تركيا لكن هناك تقارير عن "وقائع عديدة لما تعتبر جرائم حرب".

وأضاف جيفري، حسب الوكالة، أن مسؤولين أمريكيين يعكفون على بحث هذه التقارير وطالبوا بتفسير من الحكومة التركية. كما قال إن مسؤولين أمريكيين يحققون في تقرير بأن تركيا استخدمت الفسفور الأبيض الحارق المحظور أثناء هجومها.

وكانت تركيا توصلت الخميس الفائت مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق نار في منطقة شرق الفرات التي تشهد عملية عسكرية أطلقتها أنقرة تحت عنوان "نبع السلام" مع الجيش الوطني شملت المنطقة الممتدة من تل أبيض إلى رأس العين على الحدود السورية التركية بطول120 كم وعمق30كم داخل الأراضي السورية.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها ممن تعتبرهم تركيا إرهابيون متمثلين بـ تنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" الجناح السياسي لقسد و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.