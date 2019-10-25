بعد سحبها من الصدليات... براءة "زانتاك" و20 دواء آخر من المواد المسرطنة

قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إنه لم يتم العثور على مواد مسرطنة في مادة "رانيتيدين".

وأضافت الإدارة أن المادة الفعالة التى تدخل فى تصنيع أدوية حرقة المعدة "الحموضة"، مثل "زانتاك" وبدائلها، برئية من المواد المسرطنة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وكانت إدارة الأغذية والدواء قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها وجدت مستويات غير مقبولة من "NDMA" "ثنائي ميثيل نتروزامين" في الأدوية التي تحتوي على رانيتيدين، وطلبت الإدارة من صانعي "رانيتيدين" إجراء اختباراتهم الخاصة لتقييم مستويات الشوائب وإرسال عينات من منتجاتهم للاختبار.

وكانت وزارة الصحة المصرية قررت وقف تداول جميع المستحضرات التي تحتوي على المادة الخام الفعالة "رانتيدين" بكل الأشكال الصيدلانية والتركيزات لجميع الشركات والأسماء التجارية، لحين التأكد من عدم وجود شائبة بالمادة الخام، على أن يتم الإفراج عن جميع المستحضرات التي تم وقف تداولها، طبقا لنتيجة التحليل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.

كما قررت الوزارة سحب عقار "زانتاك" بكل أشكاله الصيدلية وتركيزاته، لحين الانتهاء من الإجراءات التي تؤكد خلو المستحضر من شائبة بها مواد مسرطنة بمستويات منخفضة.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات العربية المتحدة، الاثنين الماضي، أنه حتى اليوم لا يوجد قرار دولي أو محلي، بوقف استخدام عقار "رانيتيدين"، المعروف تجاريا باسم "زانتاك"، موضحة أنه جار التحقق عن طريق السلطات الصحية الدولية، لتقييم ما إذا كانت المستويات المنخفضة من مادة "NDMA" في الـ"رانيتيدين" تشكل خطرا على المرضى، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".