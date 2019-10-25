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23:57 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر

    بالصور ورسالة عاطفية... إيفانكا ترامب تحتفل بمرور 10 سنوات على زواجها من جاريد كوشنر

    © AFP 2019 / John Parra
    العالم
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    احتفلت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بالذكرى العاشرة لزواجها من جاريد كوشنر.

    وشاركت "ترامب"، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، صورا من حفل زفافها على جاريد كوشنر في عام 2009، كما أرفقت معها رسالة عاطفية.

    وكتبت إيفانكا ترامب في رسالتها إلى زوجها جاريد كوشنر: "يصادف اليوم عقدا من زواج أعز صديق لي وشريك حياتي، 3.652 يوما على زواجنا، 3 أطفال مدهشين وفضوليين، مغامرات لا حصر لها، نجاحات وإخفاقات، وضحك وحب، وعشقنا سويا للبسطرمة".

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    Today marks a decade of marriage to my best friend and life partner: 3,652 days, 3 amazing, curious children, countless adventures, ups, downs, laughter, love and pastrami together. Everything about you is real, kind, humble and brave. You inspire me with your calm, stoic disposition and unwavering prioritization of that which matters most in life. You are a dedicated public servant, amazing father and relentless optimist who never confuses a hard problem with one that is unsolvable. Everything about me is revealed and known to you. You see all of me and love me for exactly who I am. I can be vulnerable with you, as well as strong and determined. I love you and dream of forever together. 10❤️25❤️2009

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    وتابعت المستشارة في البيت الأبيض، البالغة من العمر 37 عاما لزوجها: "كل شيء عنك حقيقي ولطيف ومتواضع وشجاع، أنت مصدر إلهام لي بسلوكك الهادئ الخاص بك، والأولوية الثابتة لديك لما هو أكثر أهمية في الحياة، أنت خادم للعامة متفاني، وأب مدهش ومتفائل دون ملل لا يخلط بين مشكلة صعبة ومشكلة لا يمكن حلها".

    يشار إلى أن دونالد ترامب وصف زفاف ابنته وجاريد كوشنر لمجلة "بيبول" الأمريكية في 2009، بأنه "زفاف رائع"، أنا سعيد جدا، إنهما حقا زوجان جميلان وأنيقان، أعتقد أنكم سوف تسمعون الكثير من الأمور العظيمة بشأنهما خلال السنوات القادمة".

    وبحسب تقرير لمجلة "فانيتي فير"، اليوم الجمعة، فإن إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر احتفلا بذكرى زواجهما العاشرة في محيط أسري، وذلك بداخل منتجع كامب ديفيد بالولايات المتحدة الأمريكية.

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    الكلمات الدلالية:
    ذكرى زواج, زفاف, إنستغرام, أمريكا, دونالد ترامب, جاريد كوشنر, إيفانكا ترامب
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