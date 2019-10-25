بالصور ورسالة عاطفية... إيفانكا ترامب تحتفل بمرور 10 سنوات على زواجها من جاريد كوشنر

احتفلت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بالذكرى العاشرة لزواجها من جاريد كوشنر.

وشاركت "ترامب"، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، صورا من حفل زفافها على جاريد كوشنر في عام 2009، كما أرفقت معها رسالة عاطفية.

وكتبت إيفانكا ترامب في رسالتها إلى زوجها جاريد كوشنر: "يصادف اليوم عقدا من زواج أعز صديق لي وشريك حياتي، 3.652 يوما على زواجنا، 3 أطفال مدهشين وفضوليين، مغامرات لا حصر لها، نجاحات وإخفاقات، وضحك وحب، وعشقنا سويا للبسطرمة".

وتابعت المستشارة في البيت الأبيض، البالغة من العمر 37 عاما لزوجها: "كل شيء عنك حقيقي ولطيف ومتواضع وشجاع، أنت مصدر إلهام لي بسلوكك الهادئ الخاص بك، والأولوية الثابتة لديك لما هو أكثر أهمية في الحياة، أنت خادم للعامة متفاني، وأب مدهش ومتفائل دون ملل لا يخلط بين مشكلة صعبة ومشكلة لا يمكن حلها".

يشار إلى أن دونالد ترامب وصف زفاف ابنته وجاريد كوشنر لمجلة "بيبول" الأمريكية في 2009، بأنه "زفاف رائع"، أنا سعيد جدا، إنهما حقا زوجان جميلان وأنيقان، أعتقد أنكم سوف تسمعون الكثير من الأمور العظيمة بشأنهما خلال السنوات القادمة".

وبحسب تقرير لمجلة "فانيتي فير"، اليوم الجمعة، فإن إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر احتفلا بذكرى زواجهما العاشرة في محيط أسري، وذلك بداخل منتجع كامب ديفيد بالولايات المتحدة الأمريكية.