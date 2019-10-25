قاضية أمريكية تقبل طلب لجنة بمجلس النواب للاطلاع على أجزاء حجبت بتقرير مولر

منحت قاضية أمريكية، اليوم الجمعة، اللجنة القضائية بمجلس النواب حق الحصول على أجزاء حجبت من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر.

ومنحت القاضية بيرل هويل، في واشنطن وزارة العدل الأمريكية مهلة حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول لتسليم اللجنة هذه الأجزاء، وفقا لرويترز.

وقالت القاضية إن حاجة اللجنة للكشف عن تلك المواد "تفوق الحاجة لاستمرار الحفاظ عليها سرية".

وفي نيسان / أبريل الماضي، نشر تقرير المدعي العام الأمريكي السابق روبرت مولر حول "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، والتي خلص فيها إلى عدم وجود أي دليل على قيام تعاون بين فريق حملة دونالد ترامب الانتخابية وموسكو خلال الانتخابات، وهو ما اعتبره البيت الأبيض "تبرئة كاملة" لترامب.