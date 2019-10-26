وزير خارجية أمريكا الأسبق: حدث غير عادي وأعلام روسية فوق قواعدنا في سوريا

انتقد جون كيري، وزير الخارجية بإدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، طريقة تعامل دونالد ترامب مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان في الملف السوري، مشيرا إلى حجم الأضرار التي لحقت بالبلاد نتيجة لذلك.

وفي مقابلة مع CNN قال كيري: "الضرر وقع، الرئيس الأمريكي خان الأكراد حلفائنا على الأرض، الذين لعبوا دورا أساسيا في هزيمة داعش وفي حماية الحدود مع تركيا والتي رفضت تركيا القيام به".

وأضاف "الآن سمح ترامب للرئيس التركي بتحقيق كل ما يريد القيام به. في الحقيقة قدم ترامب لأردوغان ما كان يسعى وراءه في عملياته العسكرية، وساعد ووافق على الإخلاء وهذا حدث غير عادي والضرر وقع بهذا".

وتابع "الضرر وقع في اللحظة التي غرد بها بأنه سيسحب قواته من سوريا، اللحظة التي قام بذلك خسر المزايا التي كانت تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة حل مسألة سوريا مع روسيا وآخرين".

وأكمل جون كيري "لم يكن هناك طاقة دبلوماسية خلف ذلك والآن هذا يضع ختما مشينا والصور تروي القصة".

وأتم كيري "الآن نرى أعلاما روسية ترفرف فوق القواعد الأمريكية، هذا يخبرك بحجم الضرر الذي حدث، وفي الحقيقة نقل على لسان الرئيس العراقي أن الناس عبر المنطقة بأكملها الآن يتساءلون عن قوة الولايات المتحدة الأمريكية وما إن كان التحالف معهم يمثل أي شيء".