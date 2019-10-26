مباراة تجمع أساطير الكرة البرازيلية بالمنتخب الإسرائيلي في حيفا

كشفت قناة عبرية النقاب عن لقاء قريب يجمع عددا من أساطير الكرة البرازيلية بالمنتخب الإسرائيلي لكرة القدم.

وذكرت القناة العبرية الـ"12"، أن عددا من أساطير المنتخب البرازيلي السابقين سيزورون إسرائيل، الأسبوع الجاري، للاشتراك في مباراة كرة قدم مع نجوم المنتخب الإسرائيلي.

وأكدت القناة العبرية أن المباراة ستقام يوم الثلاثاء المقبل، في ملعب سامي عوفر بمدينة حيفا الإسرائيلية.

وأشارت القناة إلى أن منتخب أساطير البرازيل سيضم أشهر اللاعبين السابقين في المنتخب البرازيلي، ومنهم كافو، ورونالدينهيو، وكاكا، وريفالدو، وببيتو، وروبرتو كارلوس وآخرين.

وبحسب القناة، فإن هذه المباراة التي أطلقت عليها "مباراة السلام" تهدف إلى إيصال رسالة للسلام والمحبة، وتقام المباراة برعاية بلدية حيفا وعدد من الشركات والمؤسسات الإسرائيلية.