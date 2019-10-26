رؤساء بلديات كتالونيا يحثون مدريد على منح الإقليم "حق تقرير المصير"

وتشهد برشلونة منذ نحو أسبوعين مظاهرات يومية فجرها صدور حكم بسجن 9 سياسيين ونشطاء لمدد تتراوح بين 9 سنوات و13 سنة لدورهم في مسعى للاستقلال في عام 2017 قضت المحاكم الإسبانية بأنه مخالف للقانون.
ويمثل تجمع رؤساء البلديات بداية ليوم احتجاج سيبلغ ذروته بمسيرة في وسط المدينة يأمل منظموها أن تجذب حشودا أكبر من أي مظاهرات شهدتها برشلونة منذ صدور الحكم على السياسيين والنشطاء.
ووفقا لـ"رويترز"، كان تورا قد دعا مدريد الأسبوع الماضي إلى بدء محادثات بأمل الاتفاق على أن يجري الإقليم استفتاء ثانيا على الاستقلال.
والناخبون في كتالونيا نفسها منقسمون حول الاستقلال وسينظم مؤيدو استمرار الوحدة مع إسبانيا مسيرة منافسة في برشلونة يوم الأحد.
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