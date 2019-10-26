رؤساء بلديات كتالونيا يحثون مدريد على منح الإقليم "حق تقرير المصير"

حثت الأغلبية الساحقة من رؤساء بلديات كتالونيا البالغ عددهم نحو الألف، السلطات في مدريد اليوم السبت، على منح المنطقة الحق في تقرير مستقبلها بينما استعدت حشود من الانفصاليين للمشاركة في مسيرة احتجاج في العاصمة برشلونة في وقت لاحق اليوم.

وتشهد برشلونة منذ نحو أسبوعين مظاهرات يومية فجرها صدور حكم بسجن 9 سياسيين ونشطاء لمدد تتراوح بين 9 سنوات و13 سنة لدورهم في مسعى للاستقلال في عام 2017 قضت المحاكم الإسبانية بأنه مخالف للقانون.

وتجمع 814 رئيس بلدية من بين رؤساء البلديات في كتالونيا وعددهم 947 في مقر حكومة الإقليم لتقديم وثيقة إلى رئيسها كيم تورا مضمونها الأساسي هو الحرية للمعتقلين السياسيين والحوار وتقرير المصير.

ويمثل تجمع رؤساء البلديات بداية ليوم احتجاج سيبلغ ذروته بمسيرة في وسط المدينة يأمل منظموها أن تجذب حشودا أكبر من أي مظاهرات شهدتها برشلونة منذ صدور الحكم على السياسيين والنشطاء.

ووفقا لـ"رويترز"، كان تورا قد دعا مدريد الأسبوع الماضي إلى بدء محادثات بأمل الاتفاق على أن يجري الإقليم استفتاء ثانيا على الاستقلال.

والناخبون في كتالونيا نفسها منقسمون حول الاستقلال وسينظم مؤيدو استمرار الوحدة مع إسبانيا مسيرة منافسة في برشلونة يوم الأحد.