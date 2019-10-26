بايدن يجدد هجومه على ترامب: أخلف وعده بشأن "الأمريكيين المنسيين"

جدد جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، هجومه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه أخلف وعده للأمريكيين.

وجو بايدن، هو المرشح الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، ويعد من أبرز منافسي ترامب في الوقت الحالي.

وقال بايدن في تدوينة على "تويتر": إن "ترامب وعد بالعمل من أجل الأمريكيين المنسيين، لكنه نسيهم بدلا من العمل من أجلهم".

وأوضح نائب الرئيس الأمريكي السابق، إنه سيعمل منذ اليوم الأول لتولي المسؤولية، إذا فاز في الانتخابات، بأن يوفر كل الوسائل الممكنة لبناء طبقة متوسطة، يكون لكل واحد منها نصيبا عادلا في مستقبل أفضل.

ولفتت وكالة "بلومبرغ" إلى أن تصريحات بايدن جاءت، خلال جولة إنتخابية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، مشيرة إلى أنها ضمن سلسلة تعليقاته وانتقاداته للرئيس الأمريكي الحالي.

وقال جو بايدن، إن "الأمريكيين لا يجب أن يكون لهم رئيس يجعل حياتهم أكثر قسوة وصعوبة، مشكك في تصريحات ترامب، التي تتحدث عن محاربته من أجل الأمريكيين العاديين، بحسب الوكالة الأمريكية.

وأضاف: "ترامب لا يفهم ماذا تعني قيم الطبقة المتوسطة في أمريكا".

Donald Trump promised he would work for the forgotten American — instead, he’s forgotten about them.



From day one, my administration will be focused on building an inclusive middle class to ensure everyone has a fair shot at a better future.https://t.co/9L4RuKrzkg — Joe Biden (@JoeBiden) October 26, 2019

ودعا بايدن، قبل أسبوعين، إلى مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمهيدا لعزله، وقال في خطاب ضمن حملته الانتخابية: "على مرأى ومسمع من العالم والشعب الأمريكي، حنث دونالد ترامب باليمين، الذي أداه لدى توليه منصبه وضلل هذه الأمة وأتى بأفعال توجب مساءلته"، بحسب "رويترز".

وقال المرشح الرئاسي المحتمل: "لا بد من مساءلته حفاظا على دستورنا وديمقراطيتنا ونزاهتنا".