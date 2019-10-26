إسبانيا… الشرطة تحاول تفريق محتجين في برشلونة

قامت الشرطة الإسبانية بمحاولة تفريق محتجين، يطالبون باستقلال إقليم كتالونيا، في ساعة متأخرة من مساء السبت، بعدما تجمهروا أمام مقر الشرطة بوسط مدينة برشلونة.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن الشرطة المسلحة بهراوات تشق طريقها وسط الحشد، الذي قدر بالآلاف، بينما رد المتظاهرون برشقها بالحجارة، في حيث قال الموقع الإلكتروني لصحيفة "لافانجوارديا"، إن ما لا يقل عن محتجين اثنين اعتقلا، بينما لم يعرف على الفور ما إذا كان الاشتباك أدى لسقوط جرحى.

وتحركت الشرطة بعد مواجهة استمرت ساعتين رشق خلالها المتظاهرون أفراد الشرطة بزجاجات وطلقات مطاطية، واستمر حشد كبير من المحتجين في التجمع حول مقر الشرطة بعد مرور نحو نصف ساعة على التحرك، الذي قامت به الشرطة.